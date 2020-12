Freitag, Tag der Entscheidung. Oder so. Der Verband stellt den Rahmenspielplan für das komplizierteste Frühjahr der Neuzeit vor. Aber bevor überhaupt Präsident Johann Gartner die Sitzung eröffnet, steht eines fest: An Fußball auf Naturrasen wird im Neunkirchner Bezirk nicht zu denken sein – schönen Gruß aus Mönichkirchen und Puchberg. Nicht umsonst ist der Ski-Tourismus in dieser Region so stark. Weil es das Winter-Wetter oft sehr gut meint – aber eben für Ski- und Langläufer und nicht für Außenbahnspieler und Torjäger.

Sollte der Rahmenspielplan wirklich vorsehen, alle Partien im Frühjahr unterzubringen, dann muss es gleich hinten nach für den Neunkirchner Bezirk (und im Grunde für alle anderen) einen Plan B geben. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder vor, dass selbst zu Ostern im April noch Partien wegen Schneefall abgesagt wurden. Aspang, Kirchberg, Zöbern, Grimmenstein und Co. waren oft froh, im März alle regulären Partien über die Bühne zu bringen.

Die Vereine brauchen Planungssicherheit, das stimmt – aber im Februar anzupfeifen würde in Neunkirchen nicht viel ändern.