Derbys als Zugpferd

Aspang, Grimmenstein, Zöbern, Pitten und die zweite Mannschaft von Scheiblingkirchen – selten zuvor war die 1. Klasse Süd für den Neunkirchner Bezirk so attraktiv wie jetzt. Das zeigt auch die traditionelle „NÖN-Zuschauerstatistik“. Die Derbys bleiben einfach ein absolutes Zugpferd – und sind größerer Zuschauermagneten als höherklassige Partien mit Gegnern, wo man nachfragen muss, wo genau die eigentlich auf Landkarte liegen…

Was die Zuschauerstatistik auch zeigt: Scheiblingkirchens Regionalliga-Mannschaft bleibt die Galionsfigur im Bezirk. Auch dort zieht das Derby gegen Wiener Neustadt. Beachtlich: Auch auswärts kann der USV auf seine Fans zählen, wie vor allem der „Ausflug“ nach Hernals zum Wiener Sport-Club zeigt.

Das Plus in der Gesamtwertung im Vergleich zum Vorjahres-Herbst stimmt positiv, dass das Interesse in die richtige Richtung geht.