Daheim auf der Couch, statt auf dem Fußballplatz – während andere Mannschaften in der Liga, im Bezirk und darüber hinaus bereits drei Partien in den Beinen haben, hängt die neu-formierte Spielgemeinschaft aus Schlöglmühl und Schottwien weiterhin in der Warteschleife. Drei Mal probiert, drei Mal ist nichts passiert. Corona macht der Mannschaft von Trainer Mario Born einen Strich durch die Rechnung, positive Fälle und Kontaktbeschränkungen machen Spiele und Training aktuell unmöglich.

Die Saison in der 2. Klasse Wechsel beginnt bereits mit jeder Menge Bauchweh. Die Hoffnung, eine ganz normale Meisterschaft „wie damals“ durchzubringen, wird dabei immer kleiner. Die komplette Herbstrunde durchzubringen scheint ebenso unwahrscheinlich – denn keiner unterklassigen Amateur-Mannschaft ist es wohl zuzumuten, die abgesagten Partien mit Doppelrunden im September oder Oktober nachzuspielen. Und dabei darf auch nicht vergessen werden, dass der Kalender erst August anzeigt…