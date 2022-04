Die Würfel sind gefallen

Eigentlich war die Top-Schlagzeile in der 1. Klasse Süd reserviert für den SC Hirschwang – der Sieg über Sollenau als Vorentscheidung im Titelrennen. Dass die große Überschrift nicht den Hirschwangern gehört, liegt an Lebensretter Andras Dunai…

Das soll aber nicht davon ablenken, dass die Truppe von Rax den Vorsprung auf 13 Zähler ausgebaut hat und somit quasi uneinholbar am Platz an der Sonne sitzt. Hätte die Pandemie nicht zwei Abbrüche erzwungen, wäre Hirschwang schon längst in der Gebietsliga – der bevorstehende Erfolg in der aktuellen Spielzeit ist nur die logische Konsequenz einer jahrelangen Dominanz. Wenig Vereine in Niederösterreich haben über diesen Zeitraum ihrer Liga so beachtlich den Stempel aufgedrückt wie die Mannen von Trainer Philipp Stummer.

Völlig verdient kann Hirschwang jetzt den Sekt kalt stellen und den Meisterteller in Auftrag geben.