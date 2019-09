18 Punkte aus den ersten sechs Runden, dazu die direkten Konkurrenten aus Pottschach und Kirchberg geschlagen. Klar, der Weg ist noch weit – aber die zweite Mannschaft des USV Scheiblingkirchen hat im ersten Quartal der Meisterschaft gezeigt, dass ihre Zeit gekommen ist. Schon in den vergangenen beiden Jahren waren die USV-Fohlen immer vorne dabei – jetzt soll der große Wurf gelingen, die „Karotte“ vor der Nase, die 1. Klasse Süd soll endlich zur Hauptmahlzeit für die junge Truppe werden.

Woran liegt‘s? Mit Sicherheit an der hohen Qualität der Youngsters – ohne eine gewisse Grundveranlagung, gepaart mit der Scheiblingkirchner Schule plus der richtigen Einstellung, geht nichts. Dazu kommt die Qualität von Routiniers mit Landesliga-Erfahrung rund um Spielertrainer Manuel Widermann und Dominik Mitterecker. Nicht zu unterschätzen ist die Rolle von Andreas Wahl, der sich seit Sommer verstärkt als Co-Trainer bei der KM II engagiert und ganz genau aus seiner Vergangenheit weiß, was es braucht, um in Scheibling‘ erfolgreich zu sein.

Plus: Die Möglichkeit, dass Spieler aus der 2. Klasse-Mannschaft unter der Woche gegen 1. Landesliga-„Stars“ im Training gefordert werden können, ist ein Bonus, den sonst niemand in der Liga hat…