Der Zeitpunkt kam wirklich überraschend: Ohne vorherige Anzeichen informierte Neunkirchens Stadtamtsdirektor Robert Wiedner am Montag der Vorwoche Bürgermeister Herbert Osterbauer von seinem Ausscheiden aus der Gemeinde.

Und dieser Entschluss lag nicht etwa in einem Wickel mit dem Personal oder der Politik begründet, sondern in einem Jobangebot, das man laut Wiedner nur einmal im Leben bekommt. Was das ist, das verrät er noch nicht.

Wiedner war nie unumstritten. Vor allem nach seiner gerichtlichen Diversion hing er in den Seilen, aber auch mit Abteilungen und der Politik wurden Sträuße ausgefochten. Allerdings hat er dem Rathaus sowie dem Personal auch eine Struktur und klare Linie verpasst, die es in dieser Form noch nie gab, und sich als guter Krisenmanager bewiesen.

Die Suche nach dem Nachfolger wird schwierig. Er sollte wohl eine Mischung aus Wiedners Vorgänger Dieter E. Gansterer und ihm selbst sein...