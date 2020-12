„Ka schware Zeit wird uns unterkriagn!“ heißt es in einem bekannten Lied des Wiener Dialektmusikers Ernst Molden. Eine Textzeile, die auch für die Bevölkerung ein Sinnbild dieser Wochen und Monate sein sollte. Ja, wir erleben definitiv schwere Zeiten und ja, wir sollen, werden und dürfen uns davon nicht runterkriegen lassen.

Beispielgebend, wie das funktionieren kann, sind die vielen Hilfsdienste, kreativen Ideen oder solidarische Aktionen, die sich im Laufe des heurigen Jahres entwickelt und so durch die Krise geführt haben. Sei es von Gemeinden, den Unternehmen und nicht zuletzt den vielen Freiwilligen, die uns durch diese schwere Zeit getragen haben und es auch weiter werden.

Deshalb sei an dieser Stelle ihnen allen auch einmal explizit großer Dank ausgesprochen: Sich in den Dienst der Gemeinschaft stellen, ist auch ein großer Dienst an der Gesellschaft – und im Kampf gegen die „schware Zeit“. Danke!