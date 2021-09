Es war ernüchternd, beinahe schon katastrophal: Exakt 5.554 Bürgerinnen und Bürger, also gerade einmal 55,19 Prozent, hatten bei der Gemeinderatswahl vor eineinhalb Jahren in Neunkirchen ihre Stimme abgegeben. Quer durch die Parteienlandschaft war man sich schon damals einig: Die Wahlbeteiligung, sie muss deutlich steigen, dieser Zustand darf keinesfalls so hingenommen werden.

Ein Patentrezept gegen das Fernbleiben von der Wahlurne gibt es nicht – ebenso wenig wie gegen die oft diagnostizierte Politikverdrossenheit bei jungen Menschen. Mit einer durchaus engagierten Diskussionsveranstaltung am Neunkirchner Hauptplatz versuchte die SPÖ-Jugend dieser Tage, dem entgegenzuwirken. Die Anzahl der Gäste war zwar ausbaufähig, Idee und Umsetzung verdienen aber Respekt. Und auch, dass Gemeinderatssitzungen künftig per Video übertragen werden, ist zu begrüßen. Das alleine wird die Wahlbeteiligung nicht gleich steigern – ein Anfang ist damit aber sehr wohl gemacht!