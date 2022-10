Ein Auge nach oben

Ein Punkt aus acht Partien, nur zwei Tore geschossen, 25 kassiert – Breitenaus erstes Saisondrittel fällt unter die Kategorie „ausbaufähig“. Durch die Ergebnisse der vergangenen Wochen brennt die Rote Laterne hell in der Steinfeld-Arena. Und für die Spieler, die schon in der Vorsaison hier waren, ist es ein Déjà-vu – denn auch vor einem Jahr hing Breitenau angeschlagen in den Seilen des 2. Landesliga-Rings…

Die ganz große Krise braucht aber bei Breitenau noch nicht ausbrechen – aus zwei entscheidenden Gründen: Zum einen wird eine Etage drüber kein Ost-Verein absteigen, dadurch wohl keinen Domino-Effekt auslösen und es nur einen Absteiger aus der 2. Landesliga in die Gebietsliga geben. Zum anderen wird wohl auch die Konkurrenz aus Mistelbach oder Bad Vöslau zumindest bis zum Winter in Schlagdistanz bleiben. Und dann braucht es entsprechende Verstärkungen für Breitenau.