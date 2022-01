Ein Kandidat für den Titel

Nach dem starken Herbst ist Ternitz erster Verfolger der Scheiblingkirchener Youngsters, steht in der Tabelle nur einen Punkt hinter der Spitze und blieben dabei ungeschlagen. Eine Situation, die es bei den Stahlstädtern schon lange nicht mehr gab.

Und darum wittert der ASK, auch mit Recht, seine Chance auf den großen Erfolg. Ayhan Atabinen und Co. haben nun, wohl auch genau deshalb, am Transfermarkt zugeschlagen, zwei weitere Legionäre sollen noch folgen. So setzt man ein klares Zeichen, zeigt, dass man den ASK Ternitz auch in der Rückrunde ernstnehmen muss.

Will man Meister werden, reicht es aber nicht, den stärksten Kader zu haben. Man braucht auch das nötige Glück, aber auch das passende Teamgefüge. Letzteres hat Ternitz bereits im Herbst unter Beweis gestellt. Können sie das mit den Neuen so fortführen, ist Ternitz definitiv ein Kandidat für ganz vorne.