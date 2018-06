Chapeau! Gratulation an den verdienten Meister der 2. Klasse Wechsel. Zöbern hat den Autor dieser Zeilen nach seiner Titel-Prognose im Herbst eines besseren belehrt und den Fast-Meister Neunkirchen vom Thron gestoßen – Glückwünsche sind angebracht.

Eines ist fix: So viele Fans und Daumendrücker wie der SC Zöbern hatte in der 2. Klasse Wechsel wohl noch nie ein Titelaspirant – über die Bezirks- und Liga-Grenzen hinaus wünschten nahezu alle Interessierten den Schwarz-Gelben vom Wechsel die Schale. Was bei diesem historischen Beliebtheitswert sicher eine entscheidende Rolle spielt: Der Gegner. Neunkirchen polarisiert – und hat sich durch eine Herbstmeisterfeier im November bei der es für Spielertrainer Jürgen Röcher und seine Mannschaft zum Queen-Klassiker „We are the champions“ Medaillen gab, nicht geholfen.

Zöbern hat sich durch den Titel in die Herzen vieler Fans gespielt – und sich dadurch selbst diesen Erfolg und die Rückkehr in die 1. Klasse versüßt. Dort kann der frisch-gebackene Wechsel-Champion eine gute Rolle spielen: Denn die Euphorie ist nach so einem Meisterstück groß – garniert mit klugen Transfers wird das für einen trockenen Mittelfeld-Platz weit weg von Abstiegssorgen reichen. Und Neunkirchen? Die starten den nächsten Versuch…