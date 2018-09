Auch wenn Neunkirchens SPÖ-Sportstadtrat und Klubobmann Manfred Baba nach seinem schweren Verkehrsunfall das Schlimmste hinter sich hat und sich am Weg der Besserung befindet, war es klar, dass seine vollständige Genesung noch ein sehr langer Prozess werden wird. Ein Prozess, der mindestens bis Frühjahr dauert.

Und weil er in dieser Zeit seiner Partei auch politisch nicht zur Verfügung stehen kann, hat er nun selbst die Konsequenzen gezogen und seinen Stadtratsplatz abgegeben. Eine vernünftige Entscheidung, zumal es ja auch für die Partei und ihn nicht die beste Optik ist, wenn jemand Geld für Leistungen kassiert, die er nicht bringen kann.

Deshalb ist diese Entscheidung auch Baba selbst hoch anzurechnen. Sein Nachfolger Kurt Ebruster wird auch in Hinblick auf die Gemeinderatswahlen 2020 viel zu tun haben. Er gilt als Hardliner und Scharfmacher in der Opposition. Einer, der auch eine spitze Zunge besitzt und sich nicht scheut, unangenehme Themen anzusprechen. Bei der Stadtregierung wird sich die Freude über den Wechsel wohl in Grenzen halten...