Egal ob Jung oder Alt, Hobby- oder ambitionierter Läufer, Spaziergänger oder einfach nur Erholungssuchender: Neunkirchens Stadtpark ist nicht nur ein Naturkleinod, sondern ein Naherholungsgebiet, das von vielen das ganze Jahr über gerne besucht wird.

Dass nun die Stadtgemeinde einiges an Geld in die Hand nehmen wird, um die grüne Lunge der Stadt weiter zu attraktivieren, ist deshalb ein absolut richtiger Schritt: Trinkwasserbrunnen, Hundezone oder Toilettenanlage sind Einrichtungen, die eigentlich für den Park unverzichtbar sind. Das Schöne am Projekt: Neunkirchens Politik zieht endlich wieder an einem Strang und auch die Bevölkerung wird ein gewichtiges Wörtchen mitreden und Ideen einbringen dürfen.

2023 feiert der Stadtpark sein Jubiläum, bis dahin soll alles umgesetzt sein. Ein weiterer wichtiger Schritt, um mit dem Wachstum der Stadt mithalten zu können. Hoffentlich hält das Ergebnis auch, was es jetzt schon verspricht.