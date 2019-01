21 Treffer in 13 Partien in der 1. Klasse Süd. Nein, die Rede ist nicht von Pitten-Bomber Ondrej Skorec (er kam auf 20 Tore) – sondern von der gesamten Zöberner-Mannschaft. Nur Schlusslicht Leobersdorf hat es noch seltener geschafft, den gegnerischen Tormann zu bezwingen…

Umso beachtlicher, dass der Aufsteiger in seinem ersten Jahr zur Halbzeit a.) im gesicherten Mittelfed rangiert und b.) nur acht Punkte weniger als das Hirschwanger Star-Ensemble gesammelt hat. Die Rechnung des SC Zöbern ist klar: Mit mehr geschossenen Treffern, gäb‘s – logischerweise – mehr Punkte. Und dadurch einen Platz im vorderen Drittel. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr…

Legionär Zdenek Skotnica blieb mit zwei Treffern in 13 Partien hinter den Erwartungen – absolut nachvollziehbar, dass der Verein sich von seinem Gastarbeiter trennte und sich auf dem Markt um Ersatz umschaute. Mit Neuzugang Matej Izvolt hat der Liga-Neuling einen Kracher-Transfer an Land gezogen. Knapp 300 Partien im Profi-Fußball und Einsätze in internationalen Bewerben sind ein starker Lebenslauf. Und ein weiterer Mann für die Offensive soll noch kommen. Klar, dass Zöbern damit spätestens nächste Saison ein Wörtchen um die ganz vorderen Plätze in der 1. Klasse mitsprechen will.