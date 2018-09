Steter Tropfen höhlt den Stein. Und nach Monaten des Forderns und Druckmachens von der Opposition aber auch der Bevölkerung und den Medien kommt nun auch endlich sichtbar Bewegung in die Sanierung der vielen desolaten Neunkirchner Straßen. Nach der Schreckgasse oder Steinfeldgasse wurde in der Vorwoche beispielsweise die Friedhofsgasse in Angriff genommen, weitere solle folgen.

Während die Arbeiten also ins Laufen gekommen sind, streiten sich die Stadtverantwortlichen und Opposition, wer sich denn nun diesen Erfolg auf seine Fahnen heften darf. In Wahrheit ein Streit um des Kaisers Bart.

Denn ohne den Druck der Opposition wäre nicht endlich Bewegung in die Sache gekommen, aber ohne Zutun des Stadtchefs wären auch keine Sondermittel vom Land bereitgestellt worden. So gesehen gibt es viele Sieger – der größte befindet sich aber mit Sicherheit abseits der Politik: Die Verkehrsteilnehmer, die nun wieder halbwegs vernünftige Straßen bekommen, und so soll es auch sein!