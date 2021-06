Über ein Jahr kein normaler Nachwuchsbetrieb – die Pandemie hat auch den Jugendabteilungen der Vereine stark zugesetzt. Viele Kinder sind aufgrund von Corona gar nicht erst zum Verein gekommen oder gingen schnell wieder verloren. Die Auswirkungen wird der Sport wohl noch Jahre spüren…

…deswegen ist die große Euphorie rund um das ÖFB-Team gerade jetzt so bedeutend. Und vor allem im Neunkirchner Bezirk, der mit dem Grafenbacher Florian Grillitsch eines der Gesichter des Erfolgs im ÖFB-Dress hat. Für viele Kinder und Jugendliche kann, wird, muss sein Weg Grund genug sein, dem runden Leder beim örtlichen Verein zumindest eine Chance zu geben. So können die Kids, die durch die Pandemie zwischen den Sofa-Polster versunken sind, wieder herausgeholt werden. Der Auftritt bei der EM hätte also zu keinem günstigen Zeitpunkt passieren können.

Und was Grillitsch als Vorbild für die Basis noch so attraktiv macht: Auch als Teamspieler und Starter in der deutschen Bundesliga ließ er sich immer mal wieder in Pottschach bei 2. Klasse Wechsel-Partien blicken.