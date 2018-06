Eines einmal vorweg: Scheiblingkirchen und „Spiele verkaufen“ im selben Atemzug zu nennen, ist wie einem Ministranten die Plünderung des Opferstocks zu unterstellen– völlig haltlos und wider dem Charakter. Solche Anschuldigungen können nur von Personen kommen, die den Verein nur aus Erzählungen kennen…

Allerdings kommen jedes Jahr spätestens ab Mitte Mai die Gerüchte um ausgemachte Partien – entweder für „Naturalien“ in Form von Essenseinladungen, Kisten Bier oder für Bargeld. Für fixe drei Punkte hat in der Vergangenheit schon so einiges den Besitzer gewechselt.

Im Saisonfinale seine Partien mit Anstand zu Ende zu bringen ist eine Frage der Ehre – und die sollte bekanntlich nicht zum Verkauf stehen. Jeder Spieler, Trainer, Funktionär, der jemals bei so einem linken Geschäft dabei war, sollte sich fragen, ob er wirklich in der richtigen Sportart zuhause ist. Beziehungsweise: Ob er überhaupt einen Sport machen sollte.

Denn am Ende des Tages zählt der Blick in den Spiegel – und da hält wohl niemand der Prüfung stand, sich entweder wegen einer Ligazugehörigkeit ein Spiel gekauft zu haben oder sich kaufen zu lassen. Seltsame Ergebnisse wird es immer geben – wäre nur schön, wenn sie aus der Laune des Fußballs (wie bei Scheibling‘) enstehen würden – und nicht anders.