Zwei Siege in zwölf Partien – Scheiblingkirchen hat auch schon einmal mehr gelacht. Dass ausgerechnet Tabellenführer Stripfung und Schlusslicht Wiener Neustadt die beiden Mannschaften waren, gegen die die Scheibling‘ gewinnen konnte, birgt einen gewissen Charme.

Scheibling‘ lernt gerade wichtige Lektionen in der Regionalliga – so wie es nach jedem Aufstieg wichtige Lektionen gelernt hat. Immer wieder war es ein Adaptieren an die neue Herausforderung, ein Erkennen, dass Fehler härter bestraft werden und man selbst weniger Chancen bekommt um genau das auch mit dem Gegner zu tun.

Die Qualität in der Truppe für einen soliden bis guten Mittelfeldplatz ist durchaus vorhanden – ob es dann dafür am Ende auch reicht, ist eine Frage der Konstanz und ob die Schlüsselspieler Woche für Woche ihr (gutes) Niveau abrufen können. Dann geht‘s aus der Krise zurück auf Schiene.