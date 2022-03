Eine klare Ansage

In der 2. Klasse Wechsel darf sich fast die halbe Liga noch Chancen auf den Titel ausrechnen, so eng ist die obere Tabellenhälfte zusammen. Hätte es noch ein deutlicheres Signal gebraucht, wer als Favorit in das Frühjahr geht, die Scheiblingkirchner KM II haben es am Sonntag bei der vorgezogenen Auftaktpartie geliefert.

Mit einem 5:0-Erfolg (!) wies die Mannschaft von Stefan Holzinger Verfolger Ternitz in die Schranken. Mit dieser Machtdemonstration als Antrieb und der Euphorie, die auch den Landesliga-Höhenflügen im Verein vorherrscht, starten die Scheiblingkirchner Fohlen mit spürbarem Rückenwind in die Titeljagd. Für die Konkurrenz wird es schwer werden, die zweite Mannschaft des USV zu bremsen.

Ihr Stolperstein ist im Inneren des Vereins verwurzelt: Eine Personalknappheit bei der „Ersten“ könnte sich im Saisonfinale auch negativ auf die Kadersituation der KM II in der 2. Klasse auswirken.