Jetzt steht es also fest, wer künftig den prestigeträchtigen Posten des Leiters des Museums, der Bibliothek und des Archivs in Neunkirchen bekommen wird: Dass es sich dabei um Benedikt Wallner handelt, ist im Endeffekt keine wirkliche Überraschung, hat er doch in den vergangenen Jahren sein umfassendes Fachwissen und großes Engagement für die Stadt bereits eingebracht.

Das sieht auch die Opposition so, seine Bestellung ist unumstritten. Dass er sich vor einigen Jahren noch für die SPÖ engagiert und kandidiert hat, zeigt auch, dass die Stadt bei Postenbesetzungen sehr wohl auch über den Tellerrand blickt, was ja auch eigentlich immer so sein sollte!

Auf Wallner selbst wartet jede Menge Arbeit. So soll das Archiv einen neuen Platz bekommen, das Museum weiter aufgewertet werden und die Bücherei ist ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens einer Stadt. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach, für einen wie Wallner aber sicher machbar.