Zwei Vereine in ihren letzten Atemzügen – das Bild, das in der 2. Klasse Wechsel noch vor wenigen Wochen, gezeichnet wurde, war ein düsteres. Schottwien durch eine Karriereende-Serie nach Corona gebeutelt, Schlöglmühl durch den engen finanziellen Gürtel im Kader stark limitiert – beide Vereine hingen in den Seilen.

Die Idee, sich gegenseitig über Wasser zu halten, ist nicht neu – schon im Vorjahr gab‘s diese Überlegungen, allerdings scheiterte die Spielgemeinschaft noch in der Planungsphase. Die anhaltende Krise brachte beide Vereine wieder an den Verhandlungstisch – mit dem richtigen und vor allem gesunden Ergebnis, ab jetzt gemeinsame Sache zu machen.

Eine Spielgemeinschaft als letzter Ausweg ist nichts, wofür man sich schämen muss – Eitelkeiten und persönliche Befindlichkeiten sind da fehl am Platz. Schlöglmühl und Schottwien sind viel mehr auch ein Vorbote auf das, was da noch kommt: Immer mehr Vereine werden mit dieser Zusammenarbeit liebäugeln, wenn sie sehen, dass sie durchaus funktionieren kann.