„Auch beim Tor-Jubel ist ein Meter Abstand zu halten.“ Ja, genau. Passt. Alles klar. So gut, so richtig und so wichtig viele Empfehlungen und Vorschriften rund um die Corona-Pandemie sind – vor allem die Tor-Jubel Empfehlung gehört eher in ein Buch über einen Streich der Schildbürger als in ein offizielles Striftstück eines Fußballverbands.

Zu sehen war das sehr gut am Freitagabend in Scheiblingkirchen. In einem ohnehin aufgeheizten Duell mit Lokalrivalen Ortmann treffen die Gastgeber in der Nachspielzeit zum 2:1-Endstand. Logisch, dass da kein Spieler an irgendwelche Abstandsregeln denkt und seinen Emotionen eben freien Lauf lässt. Wer gemeinsam trainieren darf, wer gemeinsam in einer Umkleidekabine auf engstem Raum sitzen darf und dann auch nach dem Spiel gemeinsam unter der Dusche steht, der soll auch gemeinsam jubeln dürfen.

Die Verantwortlichen dieser Corona-Empfehlung sollten sich den Aufwand sparen und den Absatz über die Abstandsregeln beim Torjubel einfach ersatzlos streichen. Denn Scheiblingkirchen hat gegen Ortmann vorgezeigt, dass bei einem Siegestor in der Nachspielzeit in einer hitzigen Partie niemand an irgendeinen Babyelefant denkt…