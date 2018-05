Zwei Runden vor Schluss gibt‘s plötzlich einen Führungswechsel in der Gebietsliga Süd-Südost – Breitenau löst Gloggnitz ab. Aber kam der wirklich so plötzlich? Breitenau hat immer seine Hausaufgaben gemacht, blieb auch auf Platz vier und mit vier Punkten Rückstand auf das Top-Trio ruhig und fokussiert – selbst als im Neunkirchner Bezirks-Derby die Glücksgöttin Fortuna mit einem blau-weißen Gloggnitz-Schal auf der Tribüne saß und Breitenau eine unglückliche Niederlage zufügte. Breitenau hat‘s jetzt selbst in der Hand: zum ersten Mal in der laufenden Saison.

Was jetzt für Breitenau spricht: Der Verein hat in der jüngeren Geschichte viel Erfahrung im Titelkampf sammeln können – Spieler wie Mathias Pichler, Patrick Haas und Marcel Sittler sind bereits Mitglied in zwei Breitenauer Meistermannschaften – der Aufstieg in die 2. Landesliga wäre die Krönung. Weiters ist die Auslosung einen Tick besser: Sowohl Gloggnitz als auch Breitenau haben noch Kleinneusiedl am Kalender – aber während Gloggnitz noch gegen die abstiegsbedrohten Krumbacher auf‘s Feld muss, hat Breitenau mit Kirchschlag einen Verein im gesicherten vorderen Mittelfeld vor der Brust. Vorsicht gilt aber trotzdem noch vor Ebreichsdorf – sie sind nur zwei Punkte hinten, haben Blut geleckt.