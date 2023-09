Es brennt der Hut

Wer will in Zeiten wie diesen noch Wirt sein? Eine Frage, die sich angesichts der Teuerung, des fehlenden fachkundigen und vor allem auch zuverlässigen Personals wohl aktuell viele Gastronomen stellen.

Und dann einen Schlusstrich ziehen müssen. So wie das auch Mike Vanicek macht, den es mit seinem bekannten Gasthaus „Au Gartl“ in Neunkirchen als nächsten getroffen hat. Aber auch in Thomasberg hat der „Grüne Baum“ nun endgültig zugesperrt.

Leider keine Einzelfälle mehr, sondern es ist zu befürchten, dass noch viele folgen werden. Weil sie müssen. Weil es anders nicht mehr geht.

Dabei erfüllt ja ein Gasthaus eine weitaus größere Funktion, als nur Essensversorger zu sein. Nämlich auch eine sozialpolitische. Es bringt Menschen zusammen, sorgt für Meinungsaustausch und ist oft auch eine wichtige Anlaufstelle im Viertel, Orts- oder Stadtteil. Deshalb wäre es auch dringend an der Zeit, dass die politischen Verantwortungsträger dem Wirtesterben mit sinnvollen Maßnahmen begegnen.