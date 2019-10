Wie eng Freud und Leid in der Neunkirchner Innenstadt derzeit nebeneinander liegen, zeigt das aktuelle Beispiel in der Hauptplatz-Passage: Während das Traditionsgeschäft Delka nach 29 Jahren die Segel streicht, hat Gastronom Herbert Schwarz in sein neues Lokal, das demnächst eröffnet, eine Menge Geld investiert. Und auch Biershopbetreiber Markus Kabinger versucht, nur unweit davon Fuß zu fassen.

Glücklicherweise gibt es also noch Unternehmer, die an die Neunkirchner Innenstadt glauben. Und mit einem interessanten Konzept, vielleicht zusätzlich auch noch mit einem Alleinstellungsmerkmal ist es sicher auch möglich, zu punkten. Um damit allerdings auch längerfristig reüssieren zu können, müssen auch die Rahmenbedingungen passen. Gemeinsame Öffnungszeiten, kostenloses Parken oder ein starkes gemeinsames Auftreten sind da nur einige passende Schlagworte. Schlagworte, bei denen es in der Umsetzung nach wie vor großen Nachholbedarf gibt.