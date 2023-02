Essenzielle Entscheidung

Ein überraschender Trainerwechsel ist nichts Ungewöhnliches. Vor allem bei durchaus erfolgreichen Vereinen kommen solche grundlegenden Personalentscheidungen für Nicht-Insider aus dem heiteren Himmel. Der SC Neunkirchen kann in der aktuellen Saison allerdings schon mit dem zweiten überraschenden Trainerwechsel dienen…

War es bei Harald Bock noch der Trainer selbst, der die Trennung forcierte, war es bei seinem Nachfolger Helmut Vogel der Verein, der den letzten Schritt setzte. Dabei haben beide Trainer gezeigt, dass in dieser Mannschaft (und im ganzen Klub) viel Potenzial für den nächsten großen sportlichen Erfolg schlummert.

Klar, Berndorf wird heuer schwer bis gar nicht einzuholen sein – aber mittelfristig kann der Anspruch für ein Top-Team in der 1. Klasse aus einer Bezirkshauptstadt mit einem Infrastruktur-Projekt am Horizont nur der Aufstieg in die Gebietsliga das Ziel sein.