Existenz berechtigt

Mit dem neuen Kommandaten Klaus Degen ist bei der Neunkirchner Stadtpolizei nicht nur frischer Wind eingekehrt, sondern auch die Politik gibt ihr offenbar wieder den Stellenwert, der einer solchen Einrichtung auch gebührt.

War vor einiger Zeit noch von einem langsamen Auslaufen und Auflassen die Rede, so ist jetzt das Gegenteil der Fall: Ein Posten wurde mit einem jungen, sehr engagierten Beamten nachbesetzt und ab Februar dürfen auch am Wochenende zumindest teilweise wieder Nachtdienste gemacht werden. Erste Erfolge zeigen sich bereits: Die Stadtpolizei wird von der Bevölkerung nicht mehr als bloßer Verwaltungswachkörper wahrgenommen, der sich nur um die Parkraumbewirtschaftung kümmert, sondern als wichtiger Teil einer Kommune, der wieder vermehrt für Sicherheit sorgt. Kein schlechtes Gefühl in einer Stadt, die stetig wächst.