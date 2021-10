Falscher Ort für Probelauf

Dass an der geplanten Videoüberwachung in Neunkirchen kein Weg vorbeiführt, ist politisch abgesegnet. Und auch gut so. Immerhin werden öffentliche Plätze regelmäßig von Vandalen heimgesucht. Und nachdem das Problem anders nicht in den Griff zu kriegen ist, war der Schritt in Richtung Videoüberwachung nötig.

Gut ist auch, dass die Verantwortlichen bei der Auswahl der technischen Möglichkeiten und damit verbundenen Kosten sorgsam umgehen. Nicht das erstbeste Angebot nehmen, sondern auch auf Qualität achten.

Weniger gut ist aber, dass quasi ein Probebetrieb im Erholungszentrum starten soll. Das ist zwar, weil Privatgrund, vielleicht rechtlich am einfachsten, wird aber im Endeffekt nicht viel bringen. Denn die Hotspots liegen eindeutig ganz woanders, nämlich im Stadtpark oder dem Schafferhofergarten. Deshalb wäre es auch klüger, dort einmal zu starten.