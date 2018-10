Vier Siege hat Pitten am Konto in dieser Saison – aber keiner sorgte für so viel Aufsehen wie der „Dreier“ am vergangenen Wochenende. Mit einem 8:4 (in Worten acht zu vier) gegen Weissenbach überraschte die Mannschaft von Manuel Felber a.) sich selbst, b.) den Gegner und c.) jeden halbwegs Amateurfußball-Interessierten im südlichen Niederösterreich. Gegen den Titelkandidaten aus dem Bezirk Baden grenzt es an ein Fußballwunder, acht Tore zu erzielen bzw. vier Treffer zu kassieren und trotzdem nicht zu verlieren…

Mit dieser kleinen Sensation hat Pitten zum ersten Mal in dieser Spielzeit festen Boden unter den Füßen und gibt ein kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf von sich. Und mit Ondrej Skorec hat Pitten einen der absoluten Top-Männer der Region in ihren Reihen – seine 17 Treffer in zwölf Partien sind die Pittener Lebensversicherung. Ein Spieler, der Duelle im Alleingang entscheiden kann, ist ein Glücksfall für jeden Verein. Pitten darf zum ersten Mal aufatmen – doch steht die Winter-Transferzeit vor der Tür.

Zeit für Manuel Felber auf der Pittener Kommandobrücke, die Schotten dicht zu machen. Denn mit 33 Gegentreffern in den bisherigen zwölf Partien bekommt Pitten für einen Platz im gesicherten Mittelfeld zu viele Gegentore.