Finanzhilfe notwendig

Die Bezirkshauptstadt wächst. Was an sich eine gute Sache ist. Andererseits aber auch viele infrastrukturelle Herausforderungen mit sich bringt. Eine dieser auch finanziell sehr großen liegt mit Sicherheit in der Kinderbetreuung, die mit der Gesetzesnovellierung des Landes, dass künftig auch zweieinhalbjährige Kinder einen betreuten Platz bekommen müssen, noch herausfordernder geworden ist.

Das Land fördert zwar die dadurch notwendigen Errichtungen der Kindergärten mit fast der Hälfte der Kosten. Auf den Gehältern der Stützkräfte bleibt aber die Gemeinde sitzen. Das macht am Beispiel des neu zu errichtenden Kindergartens in der Schillergasse/Nestroygasse an die 400.000 Euro pro Jahr aus.

Nicht wenig, wenn man bedenkt, dass Neunkirchen eine Abgangsgemeinde ist. Deshalb müsste auch hier das Land entsprechend unter die Arme greifen!