Die Vereine und der Meister-Cup – daran scheiden sich die Geister: Bei Spielern, Trainern und Funktionären gibt‘s da immer die ganze Palette zwischen Euphorie, Gleichgültigkeit und Abneigung. Klar kann so ein Spiel um ein, zwei Wochen zu früh kommen – allerdings ist so ein Spiel auch immer ein Fingerzeig, wo die Reise hingeht. Bestes Beispiel: Scheiblingkirchen. Der hart erkämpfte Auswärtssieg gegen den damaligen Gebietsliga-Meister Ortmann war der Auftakt für eine emotionale und sportlich höchst erfolgreiche Debüt-Saison in der 1. Landesliga. Oder Kirchberg, die vor zwei Jahren gegen Krumbach überraschten und ebenfalls ein starkes erstes Jahr in der 1. Klasse hatten…

Für Zöbern und Gloggnitz ist im Bezirks-Duell in der ersten Runde die Ausgangslage klar: Zöbern kann nur überraschen – und damit an diesem Tag nur gewinnen, Gloggnitz ist in der Pflicht – alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Sensation und ein Achtungserfolg für den „Underdog“.

Gloggnitz sollte aber diese Hürde nehmen – und wird dann in der weiteren Turnier-Folge eine gute Rolle spielen können. Als frischgebackener Teilnehmer der 2. Landesliga braucht sich die Mannschaft von Thomas Leonhardsberger vor niemandem verstecken, kann bis ins Frühjahr hinein dabei bleiben.