Formsache oder mehr?

„Na geh, ihr seid‘s eh schon fix Meister!“ – diesen Satz hören aktuell einige Bezirkskicker aus ihrem Umfeld und vor allem von Gegnern regelmäßig. Dabei ist noch nichts fixiert, rechnerisch noch alles möglich. Und die Scheiblingkirchner, Gloggnitzer und Hirschwanger vermeiden – verständlicherweise – öffentliche Bekenntnisse zu Titelgewinnen, die noch nicht stattgefunden haben. Zu lebhaft sind die Erinnerungen an einen Bezirksverein, der als Winterkönig nach der Hinrunde Medaillen verteilte und „We are the champions“ spielte…

Alles nur Formsache? Oder vielleicht doch noch mehr? In der aktuellen Situation spricht eigentlich nichts gegen einen Titelhattrick in dieser Woche. Dazu gilt es aber, noch einmal seine Nerven in den Griff zu bekommen und genau diese Leistung abzurufen, die die Mannschaften genau dort hin gebracht haben, wo sie jetzt stehen. Dann brennt nichts mehr an.