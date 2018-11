Es war ein mutiger Schritt, den die FSG Krumbach (in Zusammenarbeit mit Scheiblingkirchen, Zöbern, Kirchschlag), Willendorf und Mönichkirchen im Sommer wagten – nach der Auflösung der Frauengruppe Süd in‘s kalte Wasser der Gebietsliga gestoßen zu werden, war für viele Spielerinnen, ihre Trainer und die Funktionäre ein kleines Abenteuer. Und auch Breitenau stand nach der Gala-Saison und dem Aufstieg in die Landesliga im Sommer vor einer Reise ins Ungewisse.

Jetzt, zur Halbzeit, lässt sich eine erste Bilanz ziehen: Der Fortschritt im Bezirks-Fußball (und der gesamten Region) ist spürbar. Breitenau hat sich in der Landesliga etabliert. Und das junge Team von Trainer Gerhard Schügerl hat auch in dieser Hinrunde bewiesen, dass die Zeit für Kapfenberger und Co. spielt – denn Platz fünf (wie jetzt nach dem Herbstdurchgang) ist mit Sicherheit noch nicht das Höchste der Gefühle.

Ähnliches gilt für die FSG Krumbach – vor allem als Grundidee kann dieses Projekt, bei dem vier Vereine gemeinsame Sache machen, schon jetzt als Erfolg verbucht werden. Dass dann auch noch der sportliche Erfolg mit einherging, spricht für die Beteiligten. Auf die Mädels der FSG wartet auf alle Fälle ein hartes Stück Arbeit in der Rückrunde, soll Platz eins verteidigt werden.