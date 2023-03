Fragen rasch beantworten

Es ist verkehrstechnisch sicher eines der größten Projekte der letzten Jahrzehnte, das da im kommenden Jahr auf die Bezirkshauptstadt Neunkirchen zukommt. Die Rede ist von der Unterführung der Südbahn in der Raglitzerstraße.

Und auch wenn das Projekt erst in einem knappen Jahr in Angriff genommen werden soll, ist eine rechtzeitige und umfassende Vorbereitung wichtig und unumgänglich. Denn wie groß das Interesse ist, zeigt der Präsentationstermin am 16. März, für den die Veranstalter ob des riesengroßen Andrangs noch Zusatzplätze einschieben mussten.

Viele interessiert dabei nicht nur das Projekt selbst, sondern sie sind vor allem auch auf die Begleitumstände neugierig. Wie wird die Umleitung während der Bauarbeiten aussehen und wie wird sich in weiterer Folge in dem Viertel der Verkehrsfluss entwickeln? (Noch) unbeantwortete Fragen, die ebenfalls rasch zu klären sind.