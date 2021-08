Sieg, Remis, Niederlage – so sahen die bisherigen Auftakte des USV Scheiblingkirchen in den vergangenen drei Saisons aus. Ganz schwer, daraus eine Serie abzulesen. Ebenso wie aus der ausgeglichenen Bilanz gegen Kilb (vier Partien, zwei Siege, zwei Niederlagen)…

Wenn am Freitag der Schiedsrichter pfeift, wären all diese Statistik-Spielchen ohnehin bedeutungslos. Die Wahrheit liegt auf dem Platz, ob eine abgedroschene Phrase noch weiter zu dreschen.

Scheiblingkirchen geht hinter Krems als „Gejagter“ ins Rennen. Und auch wenn der USV seine Rolle im Spitzenfeld der Liga noch immer sehr differenziert betrachtet – für einen „Geheimfavorit“ sprach die Entwicklung seit dem Aufstieg eine zu deutliche (und klare) Sprache.

Und während auch in der 1. Landesliga (wie auch in anderen Spielklassen) viele Titelanwärter mit der Einstellung ins Rennen gehen, dass der Zweite der erste Verlierer ist, gilt diese Sichtweise in Scheiblingkirchen trotz der Mitfavoritenrolle nicht. Rang zwei wäre für Scheibling‘ sogar ein großer Erfolg.