Gejagter und Mit-Jäger

Zwei Winterkronen in den beiden Landesligen – das gab es im Neunkirchner Bezirksfußball noch nie. Scheiblingkirchen und Gloggnitz haben dieses Kunststück auf die Beine gestellt. Und außer der lokalen Verbundenheit haben diese beiden Herbstmeistertitel nicht viel gemein – denn während sich Scheiblingkirchen schon früh in der Saison mit der Siegesserie als großer Gejagter herauskristallisierte, war Gloggnitz ein Spätzünder – denn mit wechselhaften Ergebnissen sorgten sie für hohen Puls bei den eigenen Fans. Und das spiegelt sich auch in der Tabelle wieder: Scheiblingkirchen hat auf den ersten Verfolger mehr Polster als Gloggnitz auf den Tabellen-Sechsten.

Und genau das wird auch die Titeljagd im Frühjahr prägen: Während Scheiblingkirchen mit einer Zielscheibe auf dem Rücken als Gejagter ins Rennen geht, ist Gloggnitz als einer der Mit-Jäger nicht ganz so im Scheinwerferlicht.