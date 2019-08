In 35 Tagen wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Und während der Wahlkampf im Bund schon voll an Fahrt aufgenommen hat, geht es im Bezirk erst dieser Tage so richtig los. Kandidaten werden präsentiert, Themen werden gesetzt, Forderungen werden gestellt.

Auf den ersten Blick mag diese Wahl aus regionaler Sicht fast ein wenig bedeutungslos erscheinen – schließlich gibt es keinen einzigen Fixstarter aus dem Bezirk Neunkirchen für das Parlament. Alle großen Parteien setzen im Wahlkreis auf Wiener Neustädter als Zugpferde. Einzig die Vorzugsstimmen könnten am Ende des Tages daran theoretisch etwas ändern.

Auch wenn es schade ist, dass ein Abgeordneter aus Neunkirchen aktuell eher fraglich ist und sich der Nachbarbezirk einmal mehr durchgesetzt haben dürfte: Genug regionale Themen für diesen Wahlkampf liegen allemal auf dem Tisch – vom Semmeringbasistunnel bis hin zum Hochwasserschutz in Pitten. Langeweile sollte da nur sehr schwer aufkommen...