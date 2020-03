Wo geht die Reise hin für den USV Scheiblingkirchen? Zwei Sachen sind wohl fix: Weder nach oben, noch nach unten wird was passieren – kein Abstiegs- und kein Titelkampf im Pittental. War‘s schon mal spannender? Klar. Aber wird‘s deswegen fad? Auf keinen Fall. Denn mit komfortablen 25 Punkten ist jetzt die perfekte Zeit für die Entwicklung, den nächsten großen Schritt für diese Mannschaft. Als Tabellen-Sechster kann Scheiblingkirchen völlig ohne Druck neue Spielphilosophien ausprobieren – befreit vom Druck, um jeden Preis punkten zu müssen und im Hinterkopf immer mitzurechnen, was wäre wenn…

Mittelfristig ist klar: Scheiblingkirchen ist in dieser Besetzung auf und neben dem Platz ein Team für die Top-Fünf in der Liga – an einem guten Tag vielleicht sogar noch für mehr. Scheiblingkirchen kann die nächsten Wochen dazu nutzen, sich weiter im Spitzenfeld der Landesliga zu festigen. Und im Sommer werden die Karten dann neu gemischt. Ein gutes Frühjahr Hand in Hand mit einer Weiterentwicklung würde neuen Wind in den Segeln bedeuten, sodass Scheiblingkirchen durchaus als Geheimfavorit durch die Landesliga gehen könnte. Der Grundstein dazu wird jetzt gelegt – ein erneutes Offensiv-Spektakel gegen Lieblingsgegner Ortmann wäre dafür ein guter Anfang.