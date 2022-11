Gewichtiges Wörtchen

Eines steht schon vor dem Anpfiff am Samstag fest: Der Herbst von Liga-Neuling Gloggnitz war ein Erfolg. Daran würde auch eine Pleite gegen Titelkandidat Zwettl nichts ändern. Nach vier Siegen in Serie findet sich die Mannschaft von Trainer Thomas Leonhardsberger im absoluten Spitzenfeld der 1. Landesliga wieder. Und das in seiner ersten Saison im NÖ-Oberhaus in diesem Jahrhundert…

Die Partie ist aber dennoch ein Schlüsselspiel – denn mit einem Sieg können die Gloggnitzer die Rolle als Anwärter auf den Aufstieg nicht mehr ablegen. Bei so viel Qualität in der Truppe war das schon vorher schwer möglich, mit 29 Punkten aus der Hinrunde würden es auch die nackten Zahlen ganz einfach nicht mehr zulassen.

Eine Überraschung oder gar Sensation ist Gloggnitz‘ goldener Herbst freilich nicht, dafür wurde im Alpenstadion über einen zu langen Zeitraum gute Arbeit geleistet.