Große Erwartungen

23 Punkte, nur vier Zähler Rückstand auf die Tabellenführung – entsprechend überraschend kam die Trennung von Trainer Manfred Rosskogler, der den SV Willendorf sportlich dorthin führte, wo der Klub schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr stand. Zwischen dem Coach und Obmann Hans Katits war viel Porzellan zerschlagen – diese Scherben konnte auch ein Platz im Titelrennen nicht kitten.

Die Erwartungen an Rosskoglers Nachfolger Christian Ringhofer sind groß – denn mit der Spitzengruppe in Schlagdistanz lebt der Traum von der Sensation. Und er erhält weiter Nahrung: Mit Ex-Kapitän Fabian Scherleitner kehrt ein absoluter Leistungsträger zurück zu Willendorf.

Die 2. Klasse Wechsel erhält durch den zweiten Trainerwechsel in der oberen Tabellenhälfte mit Natschbach und Willendorf für die Rückrunde schon jetzt entsprechend Brisanz im Titelrennen…