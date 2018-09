„Leo“ wird laut. Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger fand nach dem 0:0-Remis gegen Obergänserndorf deutliche Worte – gut so! Genau das muss ein Coach in dieser Situation tun. Für jeden Aufsteiger ist es schwer, nach Jahren als Titelanwärter und einer traumhaften Meistersaison den harten Boden der Realität in der nächsten Leistungsstufe zu spüren.

Vom Schwergewicht der Liga ins biedere Mittelfeld – und das ist in Ordnung. Nur ganz, ganz wenige Vereine schaffen den nahtlosen Übergang vom Titelanwärter in der einen Liga, zum Meisteraspiranten im nächsten Stockwerk. Vielleicht hat Vorjahres-Aufsteiger Ortmann mit dem Durchmarsch das Bild getrübt – oder der Top-Start von Sierndorf. Aber im Regelfall ist für einen Gebietsliga-Meister der Klassenerhalt im Jahr eins ein annehmbarer Achtungserfolg.

Es wird ein paar Wochen dauern, bis sich im Alpenstadion zu Gloggnitz alle mit der neuen Rolle angefreundet haben. Die Mannschaft muss sich erst an die neue Herausforderung gewöhnen. Gut, dass sie mit Trainer Thomas Leonhardsberger einen „Chef“ an der Seitenlinie haben, der aus eigener Erfahrung weiß, wie brutal eine 2. Landesliga sein kann. Und: Vier Punkte aus drei Partien zum Auftakt sind auch alles andere als ein Fehlstart.