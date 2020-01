Kurz vor dem Jahreswechsel und dem traditionellen Feuerwerk zündete Gloggnitz am Silvesternachmittag einen Transferknaller. Mit Janos Szöke holt die Sportliche Leitung einen absoluten Kracher ins Gloggnitzer Alpenstadion.

Der 32-jährige Stürmer mit Regionalliga-Erfahrung ist genau der Qualitätsspieler in der Offensive, der dem abstiegsbedrohten Landesliga-Klub im Herbst gefehlt hat. Gemeinsam mit dem Ex-Lustenau-Kicker Lukas Grill hat Gloggnitz zwei absolute Top-Spieler in der schwierigen Transferperiode in der kalten Jahreszeit verpflichtet – und damit hat die Vereinsführung seine Hausaufgaben gemacht. Das Zeichen ist klar: Gloggnitz möchte unbedingt in der Liga bleiben. Und scheut dafür weder Kosten noch Mühen. Der matte Herbst hat diese Investitionen notwendig gemacht.

Im zweiten Jahr nach der Rückkehr in die 2. Landesliga wäre es für die Entwicklung des Vereins definitiv ein Rückschritt, wenn Gloggnitz jetzt nicht alles daran setzen würde, diesen Erfolg zu wahren. Der Anspruch des Umfeldes und im eigenen Verein würde mit dem Dasein als Gebietsligist nicht mehr zusammenpassen. Ein Abstieg würde wieder „zurück an den Start“ heißen, nachdem dieser Aufstieg so hart erarbeitet wurde.