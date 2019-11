Das klassiche Smalltalk-Thema zum Saisonbeginn: „Und, wer wird‘s?“ Die Frage nach potenziellen Titelkandidaten, möglichen Geheimfavoriten und ausgefallenen Außenseitern wird heiß umfehdet, wild umstritten diskutiert. Aber eines steht fest: Der Name „SVg Pitten“ ist dabei wahrscheinlich nur in absoluten Fan-Kreisen gefallen – denn die Mannschaft von Trainer Manuel Felber hatte niemand am Zettel. Pitten auf Platz drei eine Runde vor Schluss der Hinrunde? Darauf wären die Quoten ausgezeichnet gewesen, aus zehn Euro Einsatz hätte man viel Geld machen können…

Aber warum? Zum einen, weil Coach Manuel Felber kein Freund von großen Kampfansagen ist. Zum anderen, weil sie mit der 0:1-Auftaktpleite gegen Neunkirchen nicht unbedingt einen Anlass gegeben haben, sie im Kreis der Spitzenteams einzureihen. Und: Die letzten Jahre fielen auch eher in die Kategorie „schwierig“.

Wird Pitten auch noch im Juni auf fünf Punkte an der Tabellenspitze dran sein? Tendenziell nein. Aber wird Pitten weiterhin das Überraschungsteam der Saison bleiben und am Ende vielleicht einen Stockerlplatz erben? Ja, die Qualität hat die Mannschaft von Trainer Manuel Felber. Mit der statistisch besten Defensive der Liga und Torjäger Ondrej Skorec bleibt Pitten eine Erfolgsstory.