Man muss weder ein großer Fan vom USV Scheiblingkirchen, Landesliga-Fußball oder Sport im Allgemeinen sein, um zu sehen, wie großartig das ist, was die „Players of Scheibling“ so leisten.

Über die Jahre hat sich hier ein eigenständiger – aber natürlich personell teilweise deckungsgleicher – Verein gebildet, der mit seinem Fest einen absoluten Mehrwert für die Gemeinschaft geliefert hat.

Die Jugendkultur im Pittental und in der ganzen Region ist ohne die „Player‘s Party“ in Scheiblingkirchen ein großes Stück ärmer. In Zeiten von Social Media, Smartphone und Co. und der Vereinsamung der Jugendlichen sind genau solche Feste die letzten Bastionen.

Ein Verein, der mit den Erlösen dieses Festes Spenden an Kindergärten, das Altersheim und Familien in Not tätigt, sollte als absoluter Segen für eine Gemeinde, eine Region gesehen werden – noch dazu, wenn die handelnden Akteure selbst junge Leute in ihren Teenager-Jahren bzw. in ihren Zwanzigern sind.

Schade, dass vonseiten der Gemeinde nicht die entsprechende Rückendeckung dafür kommt. Denn eine Organisation wie die „Players of Scheibling“ oder ihre „Players Party“ ist doch genau das, was eine Ortschaft, eine Gemeinschaft ausmacht.