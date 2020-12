Dass die Stadtgemeinde Neunkirchen einen Fonds für soziale Härtefälle ins Leben ruft, ist zu begrüßen – in Wirklichkeit aber auch längst an der Zeit. Zumal ja schon auch kleine Gemeinden seit Jahren über ähnliche Instrumentarien verfügen.

Wichtig wird bei der Vergabe der Gemeinde jedenfalls die Transparenz sein. Deshalb ist es auch unbedingt notwendig, im Gremium, das darüber entscheidet, Vertreter aller politischen Fraktionen sitzen zu haben. Ein Geistlicher, Jurist oder Vertreter ähnlicher Organisationen könnten dabei zusätzliche wertvolle Hilfestellungen leisten. Eine breite Basis gewährleistet auch größtmögliche Objektivität.

Schön wäre es auch, wenn sich künftig Politiker an dem Topf finanziell beteiligen würden. In Wiener Neustadt haben etwa Altbürgermeister Bernhard Müller (SPÖ) oder der aktuelle Stadtchef Klaus Schneeberger (ÖVP) für solche Aktionen monatlich etwas von ihrem Salär abgeschöpft – gerade in Zeiten wie diesen ein vorbildhaftes Vorgehen der Volksvertreter.