Hoch an der Zeit

Während in den Nachbarbezirken Höhere Schulen regelmäßig saniert oder sogar neu gebaut werden, wird in diesem Bereich der Neunkirchner Bezirk eher stiefmütterlich behandelt. Seit dem Neubau des BORG in Ternitz im Jahr 2010 hat sich diesbezüglich nicht mehr viel getan.

Allerdings: Die Schülerzahlen steigen und die Infrastruktur wird immer älter. Deutlich bemerkbar macht sich dies bereits in der Handelsakademie oder dem Gymnasium in der Bezirkshauptstadt. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf. Das haben auch die Verantwortlichen erkannt.

Und so dürfen sich beide Bildungseinrichtungen demnächst über ein gewaltiges Facelifting freuen. Noch liegen keine Details außer die Absichten dazu vor.

Mehr Tempo wäre durchaus wünschenswert. Im Sinne der Schüler und Lehrer, die in der Vergangenheit ohnehin sehr harte Jahre hinter sich bringen mussten.