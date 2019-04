Neben dem Hauptplatz ist der Holzplatz einer der wichtigsten Plätze in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen. Er liegt nicht nur zentral, sondern auch strategisch günstig – nämlich zwischen dem Einkaufszentrum Panoramapark und dem Herzen der Stadt.

Dass es nun vom Unternehmverein „Aktive Wirtschaft“ Initiativen zu einer Verschönerung dieses Platzes gibt, ist nicht nur begrüßenswert, sondern höchst an der Zeit. Die Ideen, die der Stadtführung vorgelegt wurden, klingen durchaus vernünftig und ansprechend: Regionaler Wochenmarkt am Samstagvormittag und einmal im Monat ein Nachtmarkt mit den verschiedensten Angeboten. Dazu eine optische Attraktivierung und Öffnung Richtung Hauptplatz sowie neue Zugangswege und eine Verlegung der am Rand störenden Parkplätze.

Und auch wenn sich der Plan vermutlich heuer nicht mehr realisieren lässt, für das Gedeihen der Innenstadt wäre er ein sehr wichtiger und richtiger Ansatzpunkt.