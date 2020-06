Es ist seit Jahren ein Kommen und Gehen in der Wirtschaft der Bezirkshauptstadt: Jetzt hat es mit Barbetreiber Robert Frantsich wieder einen Gastronomen erwischt. Nach acht Jahren zieht er die Reißleine und übersiedelt mit seinem Konzept nach Wiener Neustadt.

Nur unweit von seiner Neunkirchner Adresse entfernt bezieht die Volksbank ab 16. Juni ihr neues Domizil, das ein echtes Schmuckkasterl und zu einem Kompetenzzentrum geworden ist. Dort glaubt man an Neunkirchen und den Standort. Und offensichtlich tun das auch die Menschen. Großvolumiger Wohnbau sprießt in der Innenstadt gleich mehrfach aus dem Boden. Kunden-Potenzial wäre also vorhanden.

Es war ein Wahlversprechen der Stadtregierung, einen Citymanager zu installieren. Es gibt eigentlich keinen idealeren Zeitpunkt, als das jetzt zu tun: Die Wirtschaft kämpft mit den Folgen der Krise, parallel dazu wächst die Stadt. Worauf also noch warten, bevor die Innenstadt wirklich tot ist?