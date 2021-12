Identität am Prüfstand

Die Vakanz des Postens war kurz, nur kurz nach dem offiziellen Abschied von Jugendleiter Markus Felber hat der USV Scheiblingkirchen schon einen Nachfolger – Thomas Ramser. Und auf den neuen Chef der Nachwuchsabteilung kommt eine spannende und wichtige Aufgabe zu.

Während seine Vorgänger noch für die 2. Klasse bis zur 2. Landesliga die Talente geschmiedet haben, ist der Sprung jetzt bedeutend höher – nämlich (zumindest) in die 1. Landesliga soll es gehen, wo immer mehr Akademie-Absolventen auflaufen. Sollte Scheiblingkirchen tatsächlich im Sommer den Aufstieg schaffen, dann müsste der USV-Nachwuchs Regionalliga-Kicker produzieren – eine Herkules-Aufgabe, die schon viele andere Vereine und Funktionäre aufgerieben hat.

Wichtig wird sein, dass Scheiblingkirchen weiter als Vorzeige-Nachwuchsverein am Ball bleibt und diese Vobildrolle in die nächste Generation trägt.