Es ist ein Nackenschlag, dass es wieder keine Frauengruppe Süd gibt. Dass die Vereine angesichts der kurzfristigen Absage (knapp vor Ende der Meldefrist) verschnupft reagieren, ist verständlich. Eine Liga, der nach und nach die Vereine ausgehen, hätte aber auch keinen glücklich gemacht – genau das befürchtete der Verband. Das eigentliche Problem: Mädchen-Teams, die aus dem Nachwuchs in den Erwachsenenbereich wechseln, fehlen die Gegner beziehungsweise haben potenzielle Gegner zu kleine Kader für eine ganze Meisterschaft.

Dadurch verliert der Fußball wiederum Spielerinnen. Die Lösung wäre: eine regionale Aufbauliga zu schaffen – mit kleinerem Feld und reduzierter Spielerinnenzahl, wie im Nachwuchs. Mannschaften mit großen Kadern könnten noch mehr Spielerinnen zum Zug kommen lassen. Teams mit kleineren Kadern wäre die Teilnahme möglich. Mädchenmannschaften könnten sich so an den Erwachsenenbereich gewöhnen, bevor der nächste Schritt in die Gebietsliga folgt. Die Aufbauliga wäre ähnlich einer Hobbyliga, aber unter dem Dach des NÖFV und dadurch wohl regionaler. Bevor es im nächsten Jahr wieder keine Frauengruppe gibt, wäre das zumindest eine Überlegung wert.